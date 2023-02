“En River lo único que vale es ganar”, subrayó Rondón

Salomón Rondón (foto) sabe muy bien de las exigencias que significa vestir la camiseta del “millonario” y está motivado de cara a lo que se viene con el club de Núñez. “En River lo único que vale es ganar y estoy muy ilusionado por afrontar todas las competiciones que jugaremos”, expresó el venezolano, presentado ayer junto a los otros tres refuerzos que tiene el club de Núñez para la presente temporada.

“Tenía ofertas que no me llamaban la atención y decidí River por el esfuerzo que hizo la directiva. Hablé con Martín Demichelis, me comentó su necesidad y tenía muchísimas ganas de competir en el fútbol sudamericano”, agregó el experimentado atacante, que reveló que apenas llegó a Buenos Aires fue con su familia a visitar el museo de River. “Quería empaparme de la historia de este gran club. No lo visité completo, pero vi muchas cosas y estoy muy ilusionado”, explicó.

Matías Kranevitter, Ignacio Fernández y Enzo Díaz fueron los otro futbolistas que fueron presentados por el entrenador y por el presidente Jorge Brito en el River Camp.

Kranevitter es el único que aún no debutó en la temporada de la Liga Profesional. El tucumano se encuentra recuperándose de la fractura de peroné con compromiso ligamentario de tobillo que sufrió en el primer encuentro de la pretemporada.

Por otra parte, Brito descartó que River buscará sumar un nuevo refuerzo por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió Bruno Zuculini. “Con la gran base del plantel, más las incorporaciones que realizamos, tenemos con qué seguir compitiendo. Además la evolución de Matías viene muy bien. Tenemos con qué competir”, expresó Brito.