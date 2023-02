Jaldo sobre las obras en El Cadillal: “Fue un proceso transparente, legal y constitucional”

“El expediente está para la aprobación del Tribunal de Cuentas y si todo funciona como está previsto el 15 o 20 de febrero la empresa está trabajando y reparando el dique”, aseguró y concluyó: “A la empresa que le hemos adjudicado la obra, es la única que en cuatro meses y media la hacía. Si no hacemos la obra en ese tiempo, no tenemos la posibilidad de llenar el dique porque de mayo en adelante no llueve tanto”.