Contra los efectos “deteriorantes” de la prisión efectiva

La abogada Silvia Furque de Morfil, quien acompañó a García Salemi durante el proceso, dijo que este es un fallo ejemplificador, “ya que pocas veces se recurre a la Justicia y se logra una condena por delitos de amenazas. No debemos olvidar que acá el condenado, Montilla Zavalía, es un juez de Paz designado por la Corte Suprema, el cual ya también tuvo manifestaciones de carácter machista, al testificar en la causa por la desaparición de Milagros Avellaneda y Benicio Coronel. Él era su jefe en el Juzgado de Paz y declaró que Milagros lo invitaba a salir y a bailar a través de mensajes, algo que no se pudo comprobar cuando le revisaron el teléfono. Además cuando se le preguntó en ese momento si tenía denuncias por violencia de género, mintió al decir que no tenía ninguna cuando la realidad es que ya contaba con denuncias previas”.