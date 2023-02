Fórmula 1: la trampa que privó del título a Reutemann

Pasaron 42 años para que Bernie Ecclestone, el hombre que transformó la F-1 y fue dueño de la categoría durante décadas, diera una razón -tramposa por cierto- sobre la definición del título de 1981 que ganó el brasileño Nelson Piquet, tras superar a Carlos Reutemann por un punto. El británico reconoció que sobornó a los masajistas para perjudicar a “Lole”.

“Yo ya lo sabía. No solamente esto de la masajista, sino cosas más graves como que el auto de Piquet no estaba apto para correr porque estaba prohibido el efecto suelo. Evidentemente mi papá es el campeón de la F-1 de 1981”, sentenció Cora Reutemann. La hija del ex piloto y político fallecido en 2021 fue entrevistada por Cadena 3 de Santa Fe tras la emisión de “Lucky”, un documental sobre la vida de Ecclestone. El británico, que además era el dueño de Brahbam, escudería para la que corría Piquet, contó cómo favoreció al brasileño en el Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos): “después del primer día de prácticas era obvio que los pilotos iban a tener dolor de cuello. Carlos habló con la masajista. Yo fui a ver a esta persona y después de una discusión financiera, decidieron favorecer a Nelson”.

El Gran Premio de las Vegas lo ganó el australiano Alan Jones, de Williams. Reutemann, compañero de equipo de Jones, quedó octavo, sin sumar puntos. Piquet finalizó quinto sumando las unidades que le permitieron consagrarse campeón.