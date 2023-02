Cartas de lectores: Excesos en la vida

En la realidad cotidiana aún flota la ilusión dentro de la burbuja mágica de este 2023 viendo al ciudadano pacífico cuya sonrisa se desvanece por los excesos del pasado, reprimiendo los sentimientos y sus ansias ante un presente estresado con políticas saturadas y una economía “estanflacionada” que produce hermanos más pobres y enriquece más al rico. Al preguntar: ¿quién tiene la culpa de lo que le pasa al país? Hum... Don Calliera diría “Vayuno a saber”. Sabemos que la política dirige y la ley exige; que la felicidad es un trayecto y no el destino, y que lo mejor que Dios nos regaló es la esperanza. Pronto habrá elecciones, muchos políticos estarán presentes como candidatos para seguir “brindando servicio a la comunidad”, servicio para el cual muchos de ellos ya mostraron sus capacidades. La ansiedad de nuestra gente hoy es el exceso del futuro. Todos somos responsables de que la burbuja no se reviente; debemos saber elegir y exigir. La sencillez y la humildad deben volver para bajar el consumismo y la inflamación; el corazón tiene que manejar sus sentimientos y el cerebro razonar con libres pensamientos, porque el amor a la vida no tiene colores políticos y el exceso no le hace bien a nadie.