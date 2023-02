"No podemos permitir que hagan negocio con la dignidad de los tucumanos", dijo Alfaro

"Caminos de tierras, puentes caídos, canales destrozados, sin agua ni servicios, ambulancias que no están a disposición de la gente y familias que no tienen comida en la mesa", expresó. Y añadió: "No podemos seguir permitiendo que hagan negocio con la dignidad de los tucumanos. Tenemos que revertir esta situación y para salir de esta situación tenemos que estar convencidos de que podemos vivir mejor porque merecemos vivir mejor. La mejor manera para hacerlo es desde abajo para arriba. Con trabajo, con esperanza y con honestidad Tucumán puede volver a ser el faro del norte argentino. Eso es lo que quiero volver a construir", remató el precandidato a gobernador.