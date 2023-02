La aventura de Enzo Fernández en una megasuperliga

Enzo, apenas 22 años, no es responsable de que este fútbol burbuja que se infla cada día más pague 120 millones de euros por su pase. Cifra récord en Inglaterra, en la Liga más millonaria del mundo, por el pase de un volante que no es un “10” que define partidos. Y tampoco es un goleador que vende sus récords. Enzo cotizó esa cifra jugando de “5”, un puesto que, aún más llamativo, no es el suyo natural. ¿Cuánto cotizará su pase entonces si mantiene su nivel pero ya de vuelta en su puesto original de número 8, donde inevitablemente tendrá más posibilidades de llegada y de gol?