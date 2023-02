Seis Naciones: Inglaterra, una “Rosa”en invierno

Si cada edición del Seis Naciones ya resulta atractiva per se, más lo es la que comenzó ayer por tratarse de un año mundialista. Todo lo que suceda en el torneo de rugby más antiguo del mundo sirve de pantallazo para evaluar en qué condición se encuentra cada uno de los seis seleccionados más fuertes de Europa a siete meses del inicio de la décima Copa del Mundo. Y más interesante aún resulta para Argentina, ya que al igual que en Japón 2019, en Francia 2023 Los Pumas volverán a compartir grupo con Inglaterra. En este caso, cohabitarán en el grupo D (junto a Japón, Samoa y Chile) y no tendrán ni que esperar para cruzarse: serán rivales en el debut del sábado 9 de septiembre en Marsella.

Y a juzgar por lo visto en la apertura del Seis Naciones, hay margen para ilusionarse hasta con que Argentina se clasifique primera. Porque este Inglaterra está lejos del nivel que la llevó a ser subcampeona del mundo hace cuatro años. Mayor prueba de esa urgencia no puede haber que la decisión de eyectar al entrenador Eddie Jones a falta de 10 meses para el Mundial y poner a un ex colaborador suyo, Steve Borthwick, entrenador de forwards del Japón que venció a Sudáfrica en 2015 bajo el mando de Jones. De todos modos, no empezó bien el ciclo del ex capitán inglés: la derrota por 29-23 ante Escocia en Twickenham (donde ya había perdido contra Los Pumas en noviembre) expuso que Inglaterra es hoy una “Rosa” atravesando el crudo invierno, que deberá aprovechar al máximo el Seis Naciones para ajustar algunas tuercas. Entre ellas, la defensa: Duhan van der Merwe rompió cinco tackles en el camino hacia su primer try, y tampoco fue contundente la respuesta del fondo inglés en el segundo del wing sudafricano, el que selló del partido. La buena noticia para Inglaterra es que el próximo fin de semana recibirá a Italia, una buena oportunidad para ganar y sumar confianza.

Lo que sí, ojo con Irlanda, que le propinó una paliza importante desde el juego y el resultado a Gales en Cardiff (34-10). Si bien Los Pumas no se cruzarían con el Trébol hasta una eventual semifinal, está entre los candidatos más firmes dentro de un panorama premundialista bastante más abierto que en ediciones anteriores. Por supuesto, esto recién empieza. Habrá que ver si sostienen ese nivel en la fecha 2, en la que recibirán a Francia. Los “Bleus” tendrán su presentación hoy al mediodía visitando a Italia en el Olímpico de Roma, en un duelo que será transmitido por ESPN Extra y Star+.