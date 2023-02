A 25 años de su estreno, se podrá volver a ver “Titanic” en los cines

“Fui a la segunda función del Atlas con mi tía y mi hermana. Tenía 16 años y en esa edad guardaba hasta los tickets. Me encantó el final, pero a los cinco minutos ya me parecía muy buena. Luego me harté por los comentarios de la gente en la escuela, todo el día con ese tema”, relata Manuel Carlino. “La historia tarada de ellos no me interesó; había momentos de tensión como cuando la madre hacía dormir a los chicos y a los viejitos. Me impresionó cuando queda vertical la mitad del barco y la gente se cae como en un precipicio y se van golpeando”, añadió.