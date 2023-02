Ni más ni menos

El homicidio de Fernando Báez Sosa tiene muchas particularidades. Quizás la más saliente es que ningún otro homicidio cometido en nuestro país tuvo tantos elementos probatorios. Multiplicidad de testigos, cotejos genéticos, filmaciones del hecho, intercambio de mensajes incriminatorios entre los imputados. Millones de argentinos vieron videos en los que aparecen la víctima y los imputados en momentos previos y posteriores al ataque, además de escenas en las que se aprecian detalles del momento en que Báez Sosa es golpeado. Pero hay lagunas temporales de algunos segundos, ángulos parciales, registros poco nítidos que se alternan con otros más claros. La autopsia no revela el momento exacto ni la lesión específica causante de la muerte pero muestra la magnitud del daño: muchos de los órganos del cuerpo de la víctima estaban tan deteriorados que no podían ser utilizados en un trasplante. El momento de la muerte es relevante porque si la muerte se hubiera producido en los primeros segundos, aquellos que hubieran golpeado el cuerpo sin vida de la víctima no habrían sido coautores del homicidio (salvo que hubieran desempeñado otros roles imprescindibles para que ocurriera).