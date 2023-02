Teresa Pantaleo, sobre el caso Báez Sosa: “Rompieron el pacto social”

-Creo que es una pregunta a la que siempre tenemos que volver. Por ejemplo, en este momento hay una violencia intrafamiliar cada vez más grande y complicada y cada vez hay más casos de femicidio. La prevención es como un arma de doble filo. Por un lado informo pero por otro lado está el que quiere escuchar y el que no. La Argentina es el país de Sudamérica con más psicoanalistas per cápita y sin embargo los cambios no se ven. Me parece que hay un montón de cuestiones. Todos estamos inmersos en una sociedad bajo un sistema que está en decadencia. Sin embargo seguimos teniendo planes sociales, y cada vez más, por dinero, no por otra cosa. En un país en el que hay poca credibilidad político-social que recae en lo personal, estos hechos lamentablemente van a seguir ocurriendo. Y acá se juntan una inestabilidad en lo social, en lo humano, en lo laboral, en la ausencia de reconocimiento…Hay algo que está fallando. La autoridad está cuestionada, desde la familia hasta el Estado. Hay una manipulación del ser humano muy grande; la falta de valores hace estragos. ¿Pero qué considero que es para mí el otro, mi par, el semejante? Es un trabajo para cada familia y para la sociedad entera.