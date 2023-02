Copa Davis: difícil para Argentina

Con una temperatura pronosticada de 4 grados bajo cero en la ciudad de Espoo, Argentina deberá encenderse en el comienzo de la serie contra Finlandia. Está en juego un cupo a las finales de la Copa Davis (el antiguo Grupo Mundial). El sorteo determinó que Pedro Cachín abrirá el juego a las 12 y a continuación se presentará Francisco Cerúndolo. Todo se verá por TyC Sports.

Lo de Cachín es especial porque, a los 27 años, debutará representando al país en la Davis. El número dos del equipo capitaneado por Guillermo Coria enfrentará a Emil Ruusuvuori, líder de los locales. Luego Cerúndolo deberá cumplir con los exigentes pronósticos que lo colocan como la carta ganadora ante Otto Virtanen. Para esta primera jornada se vendieron 5.000 de las 8.000 localidades disponibles. Hay gran entusiasmo en Finlandia, ya que están ante la posibilidad de ganar y jugar por primera vez las Finales de la Copa.

Para Argentina la búsqueda de la victoria tiene un sentido diferente. El equipo siempre estuvo acostumbrado a jugar en la elite. En esta ocasión, además de evitar un repechaje para no descender a la Zona Americana, se trata de la reputación del “plan Coria”. En las Finales de la temporada pasada Argentina perdió las tres series disputadas en Bolonia (Italia). Por eso es vital un resultado positivo para la sana continuidad del proyecto.

¿Qué puede suceder hoy? Lo analizaron los protagonistas. “Es un rival duro, que intenta imponer un ritmo rápido. Pero a mí me gusta que me jueguen así e intentaré dar la talla”, expresó Cachín, 68 del mundo, que no es el favorito ante Ruusuvuori (número 43 del ranking). ¿Y qué se sabe de Virtanen? “Sé que es un jugador agresivo, que saca fuerte y le gusta disputar puntos cortos”, comentó Cerúndolo. Lo cierto es que no hay antecedentes en el circuito profesional, en ambos casos.

“Esto lo soñé toda la vida. Espero estar a la altura del partido y disfrutarlo todo lo posible”, deseó Cachín. “No nos fijamos demasiado en el sorteo. Cada uno tiene que salir a dar lo mejor”, reconoció Cerúndolo. Si bien el primer contacto con la cancha fue hace apenas 48 horas -el estadio multipropósito estaba afectado a un recital- el equipo argentino se sintió a gusto en la superficie donde la pelota pica bajo y la velocidad es media. Un factor que invita a pensar que tanto Cachín como Cerúndolo podrán hacer su juego sin condicionamientos.

No es descabellado pensar en un resultado favorable para Argentina, en un marco que asoma de lo más parejo. “Tenemos un equipazo”, subrayó Coria, muy confiado desde que llegó a Finlandia. La serie continuará mañana desde las 8, con el dobles y los restantes singles.