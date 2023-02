Cartas de lectores: Conflicto vecinal de larga data

La fotografía muestra un caso insólito y único en Yerba Buena. Debido a la disposición irregular de los garages, se observan dos vehículos en curso de colisión, obligados a extremar sus maniobras cotidianas. La indiferencia de la Municipalidad abona las condiciones para los conflictos y transgrede su propia norma de construcción. La vivienda al final de la calle cortada está girada 180 grados de su disposición catastral, de tal forma que su frente se encuentra donde corresponde el fondo, accediendo directamente a la calzada de la calle, pero sin posibilidad de vereda (aunque la tiene....!). Fácil imaginar los conflictos con los vecinos frentistas de la calle por la disposición correctas de sus propios garages. Paradójicamente, la norma está diseñada apuntando a la convivencia armónica entre vecinos. Cabe preguntarse por qué la Municipalidad admitió una violación de la norma de construcción cuando los conflictos serían previsibles y que ahora son inevitables y cotidianos. Hay normas implícitas, no escritas, que nacen del sentido común y el respeto de los derechos naturales de propios y ajenos, los cuales hacen a la convivencia armónica y pacífica. En este caso, la Municipalidad aprobó una construcción fuera de su propia normativa, aun cuando la vivienda fue clausurada durante su construcción. No parece que haya intención de evitar conflictos previsibles más allá del ingreso sustancioso de una multa. Además de multa, tiene alcance de un salvoconducto, ya que el infractor queda libre de culpa y cargo in eternum una vez cancelada. La Municipalidad cuenta con una oficina de atención para los conflictos entre vecinos, pero sin autoridad, salvo buenas intenciones, para resolver este caso, ya con amplia difusión interna (Dirección de Catastro, Tribunal de Faltas, Atención al Vecino, Concejo Deliberante, Guardia Urbana Municipal, Dirección de Medio Ambiente, Dirección de Tránsito y otros).