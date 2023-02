Lionel Messi contó que sus hijos dicen “andá pa´allá” y en qué momento lo usan

Y añadió: “encima después nos empataron, pero había visto lo que había dicho Van Gaal antes del partido, incluso algún compañero me lo había mostrado y la verdad que me molestó porque yo nunca falto el respeto a nadie, mucho menos antes de un partido. Encima yo había hablado con mucho respeto de él antes del partido, entonces no me gustó y me salió en el momento eso”.