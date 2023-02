Messi: “Argentina ganó este Mundial, y no por mí”

“Más de una vez dije que sin un equipo nadie gana nada. Y quedó demostrado en esta Selección. Hubo jugadores fundamentales. Los 11, los 23 que jugaban, siempre tuvieron un rendimiento increíble. Por eso digo que el equipo ganó este Mundial y no por mí”.

Luego de la entrevista con Andy Kusnetzoff, Lionel Messi volvió a hablar sobre lo que le dejó la conquista del Mundial en una charla con periodistas del diario Olé.

Sobre su mirada al cielo antes del penal ejecutado por Gonzalo Montiel, aclaró: “se dijo que le hablaba a Diego (Maradona) o mi abuela. Le pedí a Dios como siempre, y le hablaba a ‘Cachete’ (Montiel) que lo metiera, que ya que no lo estire más. Le decía por favor Cachete metelo, que termine acá”.

“Leo” también reaccionó sonriente a un video del capitán de Atlético, Guillermo Acosta, emulando su forma de levantar la Copa del Mundo luego de un triunfo del “Decano” en Uruguay. “Lo vi. También lo hizo Pillud con Racing. Creo que fue un mes donde la gente lo vivió al máximo, lo disfrutó muchísimo. No solo la final, sino cada partido”, opinó el “10”.

Por otro lado, apuntó que “perder con Arabia nos hizo bien. Veníamos de dos títulos y por ahí teníamos un exceso de confianza, pero eso hizo que estuviéramos más alertas y que nos diéramos cuenta de lo que estábamos jugando”.

Sobre la continuidad de Lionel Scaloni, declaró: “ ojalá siga porque aparte de todo lo que viene demostrando, es una persona muy importante para la Selección y para todo este grupo que viene creciendo con él”.

Además, también se refirió a la posibilidad de jugar el Mundial de 2026, y aunque no lo descartó, dejó en claro que lo cree poco probable. “Por edad me parece que es muy difícil que llegue. Me encanta jugar al fútbol, amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones físicas lo voy a hacer. Pero me parece mucho hasta el Mundial que viene”.