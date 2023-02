Copa Davis: espera el sorteo sin sorpresas

“No hay ninguna sorpresa”, afirmó Guillermo Coria luego de la primera práctica en el estadio Espoo Metro Arena. En el escenario finlandés, los locales recibirán a Argentina en una de las series por los Qualifiers de la Copa Davis. El equipo capitaneado por Coria recién pudo entrenarse ayer en la cancha donde se jugará debido a que el lugar estaba afectado por un recital de heavy metal. Finlandia tuvo el mismo contratiempo aunque, siendo locales, se da por sentado que el montaje del court se hizo con los pedidos exactos del capitán, Jarkko Nieminen.

Por eso resulta especialmente alentador que Coria confirmara que sus dirigidos no se encontraron con un terreno indomable. “Es una superficie a la que los chicos están acostumbrados en el circuito. La velocidad es normal, ni muy rápida ni tampoco lenta, así que estamos conformes”, comentó el “Mago”. El sorteo del orden de los partidos está programado para el mediodía de hoy. “Está bueno porque ya sabés que te va a tocar jugar y, más o menos, quién será tu rival. Entonces lo podés preparar con un poco más de anticipación”, explicó Francisco Cerúndolo, número uno del equipo ante la ausencia de Diego Schwarztman. “Fran” sabe que por reglamento estará el primer día. De no mediar sorpresa, el rival del rankeado 31 en el mundo será Emil Ruusuvuori, 43°. “La cancha era lo que esperábamos. Es muy parecida a las que jugamos durante todo el año, nos estamos adaptando”, coincidió Cerúndolo con Coria. La serie es de crucial importancia para avanzar a las Finales de la Davis 2023. Si Argentina pierde, jugará un repechaje para no descender a la zona Americana.

La serie comenzará mañana, desde las 12, con dos partidos de individuales (un dobles y otros dos singles completarán la eliminatoria) que cruzarán al primer singlista contra el segundo del otro. Argentina se completa con Pedro Cachín (68) y Facundo Bagnis (88), y los doblistas Andrés Molteni (36) y Máximo González (45). Otto Virtanen (181), Eero Vasa (348) y Patrik Niklas-Salminen (129), en dobles, integran el equipo finlandés.