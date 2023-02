La tormenta en Tucumán causó estragos: puentes caídos y más de 100 familias asistidas

Torres explicó que su área trabaja intensamente asistiendo, en un camión 4x4, a los vecinos de Taco Ralo, que son alrededor de 113 familias, de las localidades de Palomar, Pozo Hondo, El Milagro, Durazno, Sestiadero, El Puestito y La Cañada.

Según los indicadores climatológicos, el funcionario dijo que en Alpachiri se registró la caída 58 milímetros de lluvia. En Caspinchango, Monteros, se registraron 59 mm. En La Falda, Lules, 61 mm. La lluvia más fuerte se registró la zona serrana de Monteros y Famaillá.

En Simoca, 41 mm; en Yerba Buena 40 mm, con una fuerte crecida del Canal Yerba Buena que llegó a la mitad del curso hídrico sin que haya desbordado y caída de árboles en Camino del Perú y Perón. En Lamadrid cayeron 37 mm.

Torres recordó a la comunidad que rige una alerta amarilla para todo el territorio tucumano emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta del día, por lo que se recomienda recorrer con precaución las rutas de la provincia, especialmente las de montaña.

Se derrumbó parte del Puente de Quilmes

La crecida que provocó la tormenta que azotó a Tucumán en las últimas horas derivó en el derrumbe parte del puente de Quilmes, ubicado en ruta 307, empalme con la 40, debido a la crecida del río Santa María.

El personal de la comisaría Amaicha del Valle le confirmó a LA GACETA que el puente se encuentra intransitable, por lo que no se puede llegar de Amaicha, ni a Quilmes, ni a El Bañado ni a Colalao del Valle por la 307. Para ir a esos sitios hay que ir hasta Santa María, Fuerte Quemado y recién ahí tomar por la ruta 40.

El bombero Jaime Condorí confirmó el colapso del puente de Quilmes. Pero desmintió que el otro puente en Santa María tenga daños o esté intransitable. "No está fisurado, como se muestra falsamente en una foto que circula", dijo a LA GACETA. "Tenemos toda la zona de El Bañado con agua en la ruta. Nosotros hemos cortado ahora temporalmente un par de horas hasta que baje un poco", añadió.

Al respecto, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, sostuvo que “está lloviendo mucho en la zona de El Cajón, lo que produjo una crecida del curso hídrico sin que se hayan registrado desbordes y no afectó zonas bajas como el área de El Bañado. El río escurre del lado de La Banda, donde no hay mucha población, la cual no fue afectada”.

Alternativas, por la caída del puente

El camino alternativo para cruzar el río consiste en transitar desde la rotonda de Amaicha del Valle hacia Santa María, Catamarca, a unos 20 km de distancia. Luego, se debe empalmar con la Ruta Nacional 40 y recorrer 45 km hasta llegar al otro lado del río.