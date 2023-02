Los hinchas de Atlético Tucumán hacen cuentas para el regreso

Por lo pronto, ya se dieron a conocer los valores de las entradas para ver a Atlético en el inicio de la Liga Profesional: Generales: $1.700 (socios) y $2.900 (no socios); Laprida: $2.100 (socios) y $3.500 (no socios). Jubilados y damas: $1.000 (socios) y $1.700 (no socios). Plateas: Sectores 1 y 2: $3.600 (socios) y $6000 (no socios). Sectores 3,4,5 y 6: $3.200 (socios) y $5.300 (no socios). Se pondrán a la venta el sábado en la Liga Tucumana, desde las 10