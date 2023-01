Se conoció el chat en el que la madre de Lucio Dupuy exige su tenencia: "Conmigo va a estar bien"

En las imágenes que trascendieron se lee un intercambio entre Magdalena Espósito y Christian Dupuy, donde la mujer pide la custodia del niño que en ese entonces estaba en manos de sus tíos paternos, Leticia y Maximiliano debido a que el padre del niño trabajaba lejos y su madre no tenía trabajo. Además, Dupuy le aclaraba a Valenti que, si ellos no podían tenerlo, él mismo volvería a pedirla ya que no la consideraba apta para darle una vida con todas las necesidades resueltas.