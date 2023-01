Cartas de lectores II: Como un pueblo en extinción

Mi papá decía que el mejor lugar del mundo es Amaicha del Valle, en el rincón del bracito trunco del mapa de Tucumán, cita veraniega obligada de nuestra familia. Y es la tradición familiar y los recuerdos lo único que nos sigue llevando al pueblo del sol permanente. Aunque cada visita, desde hace 3 años, nos entristece cada vez más. Además de la importante consecuencia del encierro por la pandemia, los gestores (ir)responsables del pueblo se muestran ausentes (raramente están en la sede de la comuna), indiferentes a las necesidades de una población que muestra los estragos de la pobreza extrema, de los vicios, de las limitaciones para acceder a educación superior y a la medicina, a los trámites en organismos gubernamentales, de las políticas populistas que amansan y reducen el horizonte de planificación a lo inmediato. Tanto la falta de recursos para emprender y para proyectar como la desesperanza van tomando al pueblo completo. Intentar transitar los accesos y los alrededores de la plaza principal se convierte en una misión imposible debido al estado deplorable de las calles y de las veredas. Es que alguna obra pública inconclusa dejó zanjas en el asfalto, a lo que se sumaron el deterioro normal de las calles y la absoluta inoperancia de la comuna para reparar los pozos, son la fórmula perfecta para el pueblo abandonado. Y si el intento de transitar es en horarios de la noche, se comprueba que el alumbrado público es casi inexistente. De hecho, el puente de acceso y la mayoría de las calles están sumidos en la total oscuridad, y los transeúntes deben recurrir a las linternas. Otro problema es la falta de agua en gran parte del pueblo, que muestra un par de tanques relucientes… que no están operativos. El pueblo que frecuento desde que nací ya no existe, solo queda una vaga idea de lo que fue y que difícilmente cambie su tendencia a la extinción mientras el delegado comunal, los legisladores que representan a sus habitantes, el gobernador y su gabinete, sigan ocupados de cuestiones electorales y no de generar las condiciones de sostenibilidad ambiental y económica de los olvidados amaicheños.