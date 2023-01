Cartas de lectores II: Cosquín y grieta

Grande fue mi sorpresa cuando en la Octava Luna (sábado a la noche) del Festival de Cosquín, el grupo de baile ganador en danzas interpretó una coreografía íntegramente dedicada a la figura de Eva Duarte de Perón y por carácter transitivo al Peronismo. Cabe aclarar que el público presente y los televidentes de dicho Festival tenemos diferentes sentimientos políticos y partidarios y por ende sentimos una discriminación inaceptable que pudo haberse evitado. Parecería que la tan mentada grieta política que padecemos no la fomentan solo los políticos, sino también los entes y festivales culturales, que debieran estar alejados de manifestaciones partidarias. La cultura y el folclore son patrimonio del pueblo, sin colores políticos ni partidarios. El festival de Cosquín es la máxima expresión nacional de argentinidad y me da pena y me disgusta que se use para hacer política partidaria, sea esta del color que sea. Cosquín es del pueblo y no de un partido político.