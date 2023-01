El humor y la política

No hago chistes a favor o en contra de algo, sino “sobre” alguien o algo. Mis dibujos no irritan, no tienen humor destructivo. A tal punto que varios presidentes y políticos me han pedido los dibujos donde yo los caracterizaba. A Illia lo dibujaba como una tortuga; a Onganía, como una morsa; y a Alsogaray como un chancho. recuerdo que Cámpora se ofendía porque lo dibujaba con muchas arrugas. Todo terminó cuando el entonces director de Clarín me pidió que lo dibujara con una arruga menos. Frondizi, Alfredo Palacios, Aramburu, Guido, el almirante Rojas y Menem son algunos de los hombres que atravesaron la escena política con mejor sentido del humor. Frondizi llegó a colaborar en Tía Vicenta, mi revista humorística, con un seudónimo: Domingo Faustino Cangallo.