El Papa aclaró sus dichos sobre la homosexualidad

En una entrevista publicada el miércoles pasado, el Papa, de 86 años, había dicho que ser homosexual “no es delito (...) pero es pecado”. En esa misma nota, publicada por The Associated Press, declaró que las leyes que penalizan la homosexualidad eran “injustas” y que “ser homosexual no es un delito”. Sus palabras generaron polémica y eso terminó impulsándolo a escribir la carta que se publicó ayer. “Como ves, estaba repitiendo una cosa general. Tendría que haber dicho ’Es pecado como lo es todo acto sexual fuera del matrimonio’. Esto, hablando de ‘la materia’ del pecado, pero sabemos bien que la moral católica, además de la materia, evalúa la libertad, la intención; y esto, para todo tipo de pecado”, agregó en la misiva