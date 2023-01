Cartas de lectores IV: La conquista española y Tucumán

España privilegió la corriente colonizadora rioplatense para impedir que portugueses remontaran el Río de la Plata o cruzaran por tierra desde Brasil. Ejecutaron, en América, un despliegue de recursos fantásticos (flotas, hombres, pertrechos, etc.). ¿Qué era España? Una unidad monárquica formal. No logró, como Inglaterra, la unidad nacional. Con los Borbones (Reyes Católicos y Carlos V) subsistieron, en diversas regiones, leyes, monedas y tributos diferentes (enclaves burgueses y feudales). Cinco reinos autónomos (Aragón, Castilla, Cataluña, Navarra y Valencia). Se sirvió de la expansión mundial creada por el capitalismo industrial en Europa. La conquista de la región del Tucumán, en este cuadro, no había comenzado. Era apenas conocida por los españoles de Perú. La expedición de Diego de Almagro, hábitat de la gran nación Diaguita, fue un reconocimiento de “pasada”. Le importaba a Chile que le había tocado en reparto con Francisco Pizarro. Fue el primero, por el noroeste, en llegar a Argentina. “Tras el paso de Almagro por el norte de lo que sería luego la región tucumanense, transcurrieron varios años hasta que esa zona volviera a ser objeto de las esperanzas de los capitanes de la conquista” (Carlos Páez de la Torre (h)). La expedición sistemática del Tucumán es a partir de 1542 con Diego de Rojas.