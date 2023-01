Cartas de lectores III: La enfermera que robó

Nos informamos por LA GACETA que una mujer, contratada para realizar tareas de enfermería, terminó apropiándose de los ahorros de un humilde matrimonio muy adulto, traicionando la confianza que se le había depositado. La noticia no aclara si esta es profesional o no - supongo que no- ya que esta tarea requiere un altísimo grado de nobleza, humanidad y amor natural al prójimo. Es muy bueno tener alguien en quien confiar, especialmente en momentos de gran bajón físico y emocional. Sin embargo, y con el crecimiento de la deslealtad, este importante factor de convivencia se ha deteriorado a punto tal que la vieja costumbre de contratar a un desconocido/a para hacer algún “trabajito” en el seno del hogar ha desaparecido. Esto es la consecuencia de la desconfianza a que nos obliga el desprecio popular a las reglas de juego de una sociedad bien organizada. Al perder este virtual valor, perdemos todos. Somos bichos de sociedad y a ella nos debemos. Lamentablemente, cada vez somos menos los que así lo entendemos.