Cosquín: entre ovación, ausencias y debates

Esperar y trabajar

“Yo que tengo una editorial no se me ocurre decir que no hay futuro, al contrario, tengo una enorme esperanza y lleno de sueños. Hay que esperar y seguir trabajando. Esto es una fila larga que va corriendo despacio y muchos se van saliendo y el que resiste llega a subirse a ese tren o a ese objetivo. Cada canción que inscribí es bella”, dijo Soraire.