Cartas de lectores IV: El universo y la vida

Al Big Bang, que originó el universo y el tiempo, se lo conoce como una singularidad. Es el punto original que está más allá de toda ciencia, dado que las leyes físicas conocidas se configuraron a partir de ese primer instante. Es asombroso que en el inicio de todo lo conocido haya existido un primer instante absolutamente enigmático en el que no existían aún ni el tiempo ni las leyes físicas conocidas. Un punto para el que no poseemos —y tal vez nunca poseamos— ninguna herramienta humana para dilucidarlo. Un punto absolutamente inescrutable que nos obtura en forma categórica la posibilidad de saber de dónde venimos. Como si alguien nos hubiese transportado dormidos a una isla desconocida, de la que ya no podremos salir. Así estamos: atrapados en un fantástico universo del que no conocemos ni la entrada ni la salida. Pese a que estas palabras quizás suenen algo dramáticas, pueden a su vez convertirse en fuente de esperanza y en un poderoso estímulo para trascender, algún día, nuestras limitaciones humanas y poder desentrañar los misterios esenciales del cosmos y de la vida.