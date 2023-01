“¿Qué pasó ayer? Summer” brinda su última función

Agregó que este es el punto de partida de los protagonistas. Lo que no pasó ayer, el ensayo que no sucedió, y que el día de la función los encuentra un poco desorientados. “Queremos descontracturar desde el humor y la reflexión la situación actual, que sin desconocer su gravedad, ha provocado una suerte de psicopateo en las personas llevando en algunos casos a verdaderos trastornos. Es indudable que la cultura no puede escapar a la realidad, por eso decidimos tomarla con cierto humor. Y además, brindar un espectáculo para aquellos que pasan el verano en Tucumán, como una propuesta de salida y diversión”, concluyó.