Amazon, entre comedias y thrillers oscuros

Películas

After: Amor infinito

(YA DISPONIBLE) La relación de Tessa Young (Josephine Langford) y Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin) ha pasado por muchas dificultades que, por otro lado, han conseguido que su unión y su amor se fortalezcan. Cuando la verdad sobre sus familias ha salido a la luz, descubrieron que no son tan diferentes como pensaban. Tessa ya no es esa chica dulce y buena que llegó a la universidad, y Hardin ya no es el muchacho cruel del que se enamoró. Ella es la única persona capaz de comprender, entender y calmarlo, pero el secreto que esconde es tan grande que provoca que él se aleje de absolutamente todo. Incluso de su alma gemela.