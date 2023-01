San Martín: la nueva versión se presenta a los hinchas

“Estoy en busca de mi mejor versión. Hacer amistosos te pone a punto para volver a sentir la categoría y sostener la intensidad. Voy agarrando ritmo y me encuentro a disposición de Iván y su cuerpo técnico a lo que me pida”, aclaró Bucca, que forma parte de la línea de cuatro en el medio, junto a Federico Bravo, Brian Andrada y el ex Instituto Claudio Pombo.