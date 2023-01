Star ofrece un variado menú que va desde policiales vibrantes hasta documentales que hacen reflexionar

SOY EXTRAORDINARIA

(DESDE HOY) Escrita por Emma Moran y dirigida por Toby McDonald (“Ragdoll”), Jennifer Sheridan (“Rules of the Game”) y Nadira Amrani (“On the Edge”), es una comedia original británica ambientada en un mundo en el que todos los mayores de 18 años desarrollan un superpoder… todos excepto Jen, quien con 25 años sigue esperando el suyo. Sus inseguridades no se ven favorecidas por el hecho de que está atrapada en un trabajo sin futuro y que Luke, un joven con la capacidad de volar con el que sale ocasionalmente, no tiene intención alguna de comprometerse. Por suerte, tiene a su mejor amiga, Carrie, cuya infinita positividad impide que caiga en un pozo de autocompasión. A la deriva en un mundo enorme y confuso, y armada solo con un poco de esperanza y mucha desesperación, Jen comienza un viaje para encontrar su posible superpoder. Está protagonizada por Máiréad Tyers, Sofia Oxenham, Bilal Hasna y Luke Rollason.