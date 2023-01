Nació un superbebé de más de 7 kilos

La madre de Angerson, Cleidiane Santos dos Santos, tiene 27 años y es madre de cinco hijo más. Cleidiane dijo que el tamaño del niño la sorprendió. “Pensé que serían cuatro kilos, pero resultaron ser siete kilos. Quiero agradecer al equipo del Hospital Padre Colombo, que desde que llegué aquí me están dando fuerzas y tratándome muy bien. Si no fuera por ellos no sé qué pasaría, les agradezco a cada uno”, contó.