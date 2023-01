Cartas de lectores III: Transporte público

Mientras esperaba el colectivo, veía una publicidad del Gobierno que decía “los jubilados ya viajan gratis”, acompañada de fotos de jubilados agradeciendo al gobernador Jaldo. Sin embargo, como usuario frecuente de este servicio, pensaba: ¿Qué es lo que hay que agradecer? ¿Que los colectivos no tienen una frecuencia fija, que con temperaturas de 40 grados hay que esperar a veces más de 30 minutos, que los coches están sucios, muchos tienen las ruedas lisas, a la mayoría no le funciona el aire acondicionado y un etc. muy largo? No hace mucho el Gobernador decía en relación al tema de la coparticipación que hay que defender la república y el federalismo; entonces me pregunto por qué no defiende el federalismo para que haya una mejor distribución de los subsidios que aporta la Nación que beneficia en mayor porcentaje al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). ¿Por qué, junto a la liga de gobernadores, no interpela al ministro federal de Transporte para que esos fondos discrecionales que administra la Nación sean mejor distribuidos? Párrafo aparte para analizar lo que opina el actual intendente… perdón me olvidé que no opina ni dice nada productivo sobre el transporte público. Como podemos ver, hay incompetencia pura de los políticos para dar una solución definitiva al tema de los colectivos… creo que los usuarios deberíamos organizarnos y reclamar un servicio digno y en mejores condiciones y no permitir que los políticos nos sigan mintiendo sin vergüenza.