La decisión de Argentina y Brasil de avanzar a una moneda común está, según Massa

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, dijo el lunes en Buenos Aires que la integración de países de América Latina debería ser "un poco más radical" y afirmó que el Mercosur fue una gran iniciativa, pero que "llegó el momento de ser más ambiciosos".

Haddad también aclaró que el plan para la creación de una moneda común entre Brasil y Argentina no tiene relación con la idea del exministro de Economía brasileño Paulo Guedes de establecer una moneda única.

Además, Haddad se refirió al acuerdo firmado entre ambos países mediante el cual Brasil financiará exportaciones en operaciones con garantías argentinas que tengan liquidez internacional, en un intento por impulsar el comercio entre ambos.

Al respecto, dijo que el Banco do Brasil no asumiría ningún riesgo en el financiamiento de exportaciones a Argentina dentro del modelo estudiado por los dos socios comerciales dado que operaría como un fondo de garantía para las transacciones.

En conferencia de prensa junto a su colega argentino Sergio Massa, explicaron que el objetivo es intensificar el comecio entre ambos países.

Haddad dijo que los presidentes de Brasil y Argentina solicitaron, además, la creación de una cámara de compensación con una moneda común para liquidar cuentas.

Esta moneda común no tiene nombre ni fecha límite y no buscaría la unificación monetaria como el euro de la Unión Europea, sostuvo Haddad.