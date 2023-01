Cartas de lectores II: Mecánicos cubanos

Si es cierto que el Sr. Díaz Canel visitará nuestro país, será una inmejorable ocasión para que nuestro Presidente se anote una resonante victoria política. Sin descuidar los modos diplomáticos que se deben al mandatorio de una nación hermana, el nuestro puede conseguir un logro, a esta altura, inalcanzable para ningún argentino desde 1970 en adelante. Se trata de gestionar la devolución de los préstamos con que los (gobiernos) cubanos se beneficiaron en el pasado, ahorro argentino que entregamos con gusto al hermano pueblo caribeño, pero que al menos de a poquito, deberían haber ido honrando… El presidente Cámpora habilitó U$S 900 millones en equipamiento, automotores y productos necesarios a la isla, suma que se incrementó en U$S 600 millones más gracias a la generosidad -comprensible- del presidente Alfonsín. Si mal no recuerdo, los préstamos se pactaron al 6 % anual, pero dejo para los economistas calcular cuánto nos deben al día de hoy. Los reclamos de nuestras autoridades a lo largo de los años se repitieron periódicamente, sin resultado alguno, por motivos que desconozco, pero en honor a tan magna visita, deberíamos olvidar piadosamente, no sin insistir en la oportunidad que tienen nuestras autoridades para conseguir al menos una primera cuota. Párrafo aparte de admiración y reconocimiento para los mecánicos cubanos que, hasta hace muy poco, hacían andar a los automóviles que adquirieron con nuestro aporte.