“Mi Tucumán querido” en Cosquín

En su hogar

Para resolver la puesta en escena, se miró hacia adentro de la estructura oficial. El director artístico y general es Luis Manuel de Armas Dorado, tucumano de adopción. “Nací y he sido formado profesionalmente en Cuba. He vivido y trabajado en universidades y compañías de varios países. Como todo emigrante conoce bien, pasamos por los lugares con la sensación que en algún momento regresaremos a casa. Hace años, por primera vez en mi vida, algo dentro de mi cambió para siempre. Ya no había más lugar para buscar, estaba en casa. Soy orgullosamente tucumano y argentino”, remarca.