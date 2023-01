¿La decadencia de la democracia?

No perdamos la óptica ante el descalabro. La democracia está en nosotros. En las trincheras de los que miramos. Todavía hoy hay cosas que valen aunque no funcionen debidamente. No dejemos de creer en el Código penal porque se robe todos los días, ni en el derecho internacional porque Rusia se cree con derecho a invadir Ucrania. Alguna vez todos los culpables rendirán cuentas y no hablo de un futuro celestial. En poco o en mucho tiempo, todos verán sus nombres en la historia y no habrá espacio sino vergüenza para golpistas que incitan a invadir el Capitolio, o invadir Brasilia o hacer un juicio político a una Corte que no le haga el beneficio de la impunidad a quien se lleva el premio histórico a la corrupción.