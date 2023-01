Un pacto contra la desinformación

Aunque representan un avance, dicha legislación no es una solución alcanzable para la mayor parte del planeta. En decenas de países de América Latina, África y Asia especialmente, a los gobiernos y parlamentos no les gustaría ver una prensa fortalecida, con más pluralidad, diversidad y capacidad investigativa y, por tanto, con capacidad de confrontarlos en defensa de la sociedad. Por el contrario, las autocracias e incluso las democracias inmaduras no entienden el papel de la prensa libre y trabajan para debilitarla e intimidarla, nunca para que sea una voz cada vez más fuerte e independiente.