La mujer que denunció a Dani Alves por violación renunció a ser indemnizada economicamente

Por otra parte, el diario La Vanguardia indicó que el jugador de 39 años llegó al centro de penitenciario con la misma ropa con la que fue detenido a primera hora de la mañana, aceptó la vestimenta que le ofrecieron y lucía “desubicado y anímicamente muy tocado” por la situación. La prensa catalana ha detallado que Dani Alves se mantiene muy callado y que presentó ninguna exigencia en sus primeras horas en la cárcel: “Apenas habla, pero lo que dice lo hace con respeto, en un tono bajo. No ha pedido nada. No ha preguntado por nada. Y no ha expresado ninguna emoción que haya llamado la atención a los funcionarios que se han cruzado con él en estas primeras horas”.