Supercopa: Boca ya tiene el “11” casi definido

La duda que persiste y no se conocerá hasta último momento es quién ocupa el arco en la final. Sergio Romero, quien tuvo su debut en el club ante Everton, por el triangular de verano, se entrenó con algunas dificultades, por lo que la posibilidad de que no esté ante su ex equipo son bastante concretas. Cabe recordar que la delegación de Boca incluyó a Agustín Rossi, pese a la polémica que desató su acuerdo para marcharse libre a Flamengo a mitad de año.