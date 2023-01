Desde una increíble premonición a promesas que debieron cumplirse: todo lo que no se vio de la final entre Argentina y Francia

Los festejos del "Kun" Aguero

El relato que hizo el Kun en un streaming sobre el recorrido con Messi en sus hombros es sencillamente desopilante: “No puedo creer que alcé la Copa del Mundo y que alcé al mejor del mundo. Eso sí, me dolía mucho la espalda, Leo, la c... de tu madre. Al principio, cuando lo levanté, dije ‘mierda, pesa’. Cuando estábamos llegando al córner, en un momento no podía más. No iba a dar la vuelta ni en pedo. Si la daba entera, terminaba en un hospital porque no podía más. Él se dio cuenta, porque en un momento lo miré y me entendió. Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó y ya está”.