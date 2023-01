Piqueteros, en alerta por rebajas en un plan

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero dentro de Unidad Piquetera (UP), salió a cuestionar el anuncio: “La ministra Tolosa Paz está aplicando un ajuste salvaje. Para empadronarse hay que tener un teléfono, hacer una validación de rostro, contestar preguntas. Nosotros ayudamos a hacer el trámite a mucha gente en los barrios; gente que, incluso, no pertenece a nuestra organización. No es un trámite sencillo, porque tenés que mandar un mail, responder el mail que te manda el Ministerio. Imagínate en Pampa del Indio, en el fondo del Chaco. Esto es una cosa que el Ministerio hizo en menos de 60 días, rápido, con el objetivo de realizar bajas”, criticó.