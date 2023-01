Al agua hay que tenerle respeto, no miedo

Siguiendo esa línea, Marcos Antonio Alberti, profesor y encargado de la escuela de natación del Ledesma, explica que los beneficios de saber nadar no son solo para el niño. “Es fundamental sobre todo para un papá, ya que es una inversión: vos sabés que va a entrar en el agua, va a salir y no se va a ahogar, sSobre todo en las edades en las que se aprende todo rápido. Aprender a nadar es como andar en bicicleta, una vez que se aprende no se olvida más”, describe.