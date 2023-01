Cartas de lectores II: Hundidos responsabilidad de la SAT

¡La divina providencia nos salvó! El jueves por la noche apenas empezó a llover, tuvimos con mi marido el infortunio de caer con el auto en un pozo que la SAT no se ocupó de tapar, según dijeron los vecinos desde hace meses atrás en calle Thomas Edison al 300 del Barrio San Cayetano.Pasamos momentos de angustia y corrimos el riesgo de infartarnos. Los dos somos personas de más de 70 años y con serios problemas de salud y movilidad. Gracias a los vecinos y la policía lograron sacarnos después de casi hora y media de trabajo.Ahora que estoy más tranquila me pregunto: ¿los señores que ostentan cargos no son humanos? ¿Son dignos de estar dónde están y tienen conciencia del daño que pueden ocasionar a terceros? ¿Por qué no hacen bien las cosas dejando trabajos inconclusos o mal hechos? Siento vergüenza de mi provincia. ¿Cuántos tucumanos honestos que tributamos mensualmente las obligaciones porque tenemos conciencia ciudadana y somos buenas personas, nos sentimos estafados? Gracias a dios que nos salvamos, a los vecinos que nos socorrieron y a la Policía de la seccional IV que nos acompañó y preocupó por nuestra salud. Señores, es hora de volver a mirarnos a la cara, a hacer el bien al prójimo sin olvidar lo que aprendimos en el hogar: “No hay mejor juez que la conciencia de cada uno y orgullo más grande que el deber cumplido. Los aplausos no se compran, se ganan por el reconocimiento de un trabajo serio, honesto y justo”.