Cartas de lectores: Saque sus conclusiones

El futuro que pensábamos hace un año es el presente que nos toca la puerta. El Gobierno argentino intenta por todos los medios llegar a diciembre de 2023; el ministro y el viceministro hacen lo que pueden dentro de las restricciones económicas y políticas en las que les toca desenvolverse; con respecto al dólar, el faltante está asfixiando a la producción de bienes de consumo interno y a las exportaciones, hay una cantidad de reserva que no supera los U$S 5.000 millones y el país debe vender a los importadores entre U$S 3.000 y U$S 5.000 millones todos los meses para que el proceso no tenga faltantes y la producción y el comercio se desenvuelvan en un proceso relativamente normal. Pues bien, esos dólares no están y estamos transitando el dólar soja 3 que se supone que le puede dejar neto al Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre U$S 2.000 y U$S 3.000 millones, pero en este tipo de procesos no hay creación de nuevas divisas, son adelantos de lo que se liquidaría en los meses subsiguientes (si a la vaca la ordeñas a las 4 de la mañana y la vuelves a ordeñar a las 13 horas y la dejas alimentarse un poco y a las 20 horas la ordeñas nuevamente, lo más probable es que al día siguiente te entregue muy poco o nada de leche). Además en el mes de junio/22 el Ministerio de Economía les dijo a los importadores que no tenía dólares para entregarles y que se financiaran con sus proveedores del exterior a 180 días, cosa que los que pudieron hicieron. Pues ya empezó a cumplirse el mencionado plazo y hay una deuda de U$S 8.000 a U$S 10.000 millones que el BCRA les debe vender para cumplir con el compromiso contraído a razón de unos U$S 1.700 millones mensuales, si el Banco Central no entrega esos dólares la empresa local debe salir a comprar en pesos, bonos argentinos y venderlos en EEUU en dólares para poder cumplir, pero ese arbitraje hace que la empresa cancela deuda en dólares que debió pagar $ 170 y paga $ 340; esa diferencia va al costo de lo que produce, esta situación es grave porque la falta de dólares para importar está paralizando la producción en general y nos encontramos con faltante de productos importados que llego incluso a la falta de prótesis, con lo cual se están suspendiendo cirugías e implantes programados, con el agravante que por factores climáticos adversos en el 2023 el sector agrícola solamente exportará entre U$S 10.000 y U$S 15.000 millones menos. Respecto de la deuda en pesos que tiene el BCRA con los bancos, instituciones gubernamentales, Cía. De seguros, etc. Al 31/12/22 rondará los $ 10 billones, lo que genera una deuda mensual por intereses de $ 700.000 millones. El ministerio de economía está haciendo malabares económicos y por sobre todo contables para cumplir con el déficit fiscal primario de un 2,5% del PBI, que es lo que exige el Fondo Monetario, pues los intereses antes mencionados es un porcentaje de déficit cuasi fiscal varias veces el primario; esto inexorablemente nos lleva a una devaluación para licuar la enorme deuda en pesos (acción que sería un grave error si no se tiene un plan económico completo, porque generaría un espiral de devaluación, inflación, nueva devaluación y ese es el camino a la hiperinflación) o una emisión de bonos a la carta para, los cuales se cambiarían compulsivamente con los pesos, estirando la deuda a por lo menos 10 años, sería un plan Bonex, pero en pesos. Si con esta situación, más todo el problema social, planes, 43% de pobreza, alto índice de indigencia y demás desajustes y escandalosa diferencia de precios relativos, con salarios desde hace tiempo a la baja el actual gobierno llega a entregar este paquete, el problema del nuevo Gobierno, sin importar de quién se trate, será de una emergencia antes nunca vista.