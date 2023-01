Kevin Benavides, el conquistador del desierto

Para Kevin Benavides, esto de hacer historia no es nada nuevo: ya en 2021 se había consagrado como el primer (y hasta ahora único) piloto sudamericano en ganar la categoría de las motos en el Dakar. Pero el rally más extremo del mundo no está hecho para conformistas; de hecho, la ambición es un factor clave de supervivencia cuando arrecian las inclemencias del desierto y las fuerzas parecen agotarse. Y así, con ese fuego en los ojos y esa sed de revancha por el paso en falso de 2022, fue que el salteño salió a comerle los talones al australiano Toby Price en una de las definiciones más apasionantes que se recuerden en casi medio siglo de Dakar. Que fue la más apretada, eso seguro: después de más de 8.000 kilómetros de recorrido (la mitad cronometrados) y casi 45 horas acumuladas de velocidad, Kevin le ganó a su compañero en el equipo KTM por apenas 43 segundos. Es decir, no solo remontó los 12 de desventaja con los que había partido al amanecer, sino que además le quedó saldo a favor, por ajustado que haya sido. Y eso cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que muy rara vez se altera en la última etapa (que suele ser muy breve) el orden establecido en la penúltima. Prueba de ello es que en las otras categorías, el final fue el que ya estaba cantado desde la mañana del sábado. En la de Motos, en cambio, esos 136 kilómetros cronometrados hacia la línea de llegada en Dammam fueron un thriller que dejó a todos con la gargante seca. Nunca antes un líder había perdido esa condición en la etapa final, y Kevin lo logró en el más largo de los Dakar que se corrieron desde que la competencia aterrizó en suelo árabe.