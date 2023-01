Pedicone, para Murga: “la situación en JxC es tensa”

Si bien Murga no dijo que declinaba de postularse, así lo sugirió. “Estoy convencido de que somos una excelente opción con Roberto, pero no soy el dueño de la verdad. No tengo derechos adquiridos ni me quita el sueño. No estoy para mendigar un cargo”, había dicho el ruralista, quien también había criticado al peronismo. “En primer lugar, debemos respetar que Alfaro y Sánchez sean los que definan acuerdos y métodos para la contienda electoral. En segundo lugar, en JxC hay muchos dirigentes peronistas, que nada tienen que ver con un oficialismo que no cree en el imperio de la ley. Los hay a nivel nacional con enormes prestigios y sigue siendo necesario reunir en un único paraguas a dirigentes de distintas extracciones políticas empeñados en rescatar la República y la provincia”, contestó Pedicone.