Vidal contó que sufrió depresión: “Vivía una tristeza tan profunda que me sentía en un pozo sin salida”

“A los 20 vivía una tristeza tan profunda que me sentía en un pozo negro sin salida. Lo intenté, pero no podía superarlo sola. Fueron mis papás los que notaron que algo pasaba, que no era la misma. Ellos me entendieron y me acompañaron en el tratamiento. Gracias a mi familia salí adelante”, escribió en su cuenta de la red social Instagram.