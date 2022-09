Depresión, una enfermedad multifactorial

‘La depresión no es una reacción normal a una situación difícil de la vida; no es sólo estar triste; tampoco es una cuestión de carácter o de poca fortaleza; y, sobre todo, no es una elección. La depresión es una enfermedad generalmente influenciada por determinantes de tipo biológico, psicológico, social o emergente. La afirmación fue realizada por destacados especialistas en el marco del Septiembre amarillo, instaurado por la Organización Mundial de la Salud como el mes para la prevención del suicidio y, particularmente, el 10, Día Mundial de la Prevención del Suicidio.