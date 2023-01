Filtran escandalosos chats entre ex dirigentes del Barcelona contra Messi: qué dicen del crack argentino

Y agrega: "Yo no podré hacerlo nunca pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, ¿agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida... Ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico WhatsApp: 'presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques'. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar. Un pesetero más", según filtró elPeriodico.com.